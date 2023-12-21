В Иркутске предложили не возвращать на улицы отловленных бездомных животных

В регионе отмечают рост численности бродячих собак и количества нападений на людей

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Иркутска на очередном заседании приняли обращение к губернатору и законодательному собранию региона с предложением разработать областной закон о бездомных животных, который бы предполагал, в частности, отлов без возвращения в среду обитания. Об этом сообщил заместитель председателя думы Юрий Коренев.

"Численность [бездомных собак] растет, агрессивность увеличивается, число нападений растет. <...> Все районы, все муниципальные образования сигналят о том, что необходимо срочно принимать меры. И как вы знаете, некоторые регионы уже приняли такие меры. <...> У нас предложения готовы, мы считаем, что самое главное, что должно быть принято в законе Иркутской области, - безвозвратный отлов животных", - сказал Коренев.

Также, по мнению депутатов городской думы, необходима всеобщая регистрация с чипированием животных - как домашних, так и бездомных, строительство государственных приютов, в которых животные должны содержаться как минимум полгода, чтобы у зоозащитников была возможность найти им хозяев, а у специалистов - выявить агрессивных и больных собак и кошек. В законопроекте депутаты предлагают прописать, какие меры должны приниматься по прошествии полугода содержания животного в приюте - дальнейшее содержание или эвтаназия.