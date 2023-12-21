В Москве в новогодние праздники пройдут около 200 крупных мероприятий

На большинстве площадок ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество" можно присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору помощи для участников специальной военной операции и жителей новых территорий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Москва в новогодние дни проведет порядка 200 крупных праздничных мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В новогодние дни в Москве пройдет порядка 200 крупных праздничных мероприятий. Встретить Новый год можно будет в 21 парке, включая Парк Горького и парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Фили", 50-летия Октября и Сад "Эрмитаж", - написал он.

Собянин отметил, что на большинстве площадок ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество" можно присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору помощи для участников специальной военной операции и жителей новых территорий.

"В дни школьных каникул в Гостином Дворе запланировано 37 традиционных новогодних представлений. 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза будут празднования с концертом, семейными шоу, хороводами и другими новогодними забавами", - написал мэр.

Собянин отметил, что в музеях будет около 50 новогодних мероприятий, в том числе "Пушкинская елка" в Государственном музее А.С. Пушкина, а в библиотеках и культурных центрах состоится 660 новогодних мероприятий, включающие спектакли и встречи с Дедом Морозом.