Мишустин считает необходимым обеспечить доступ к информации Росгидромета в новых регионах

Премьер-министр поручил руководителю ведомства Игорю Шумакову держать этот вопрос на личном контроле

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил руководителю Росгидромета Игорю Шумакову лично контролировать, как идет восстановление государственной наблюдательной сети в новых регионах страны.

"Здесь нужно, конечно, тщательно все отслеживать, смотреть, как идет восстановление таких объектов на новых территориях. Прошу вас на личном контроле держать этот вопрос", - обратился председатель правительства к Шумакову на встрече.

Глава Росгидромета доложил, что уже "созданы управления в Донецкой, Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях". "Активно ведем работу по созданию и восстановлению государственной наблюдательной сети. Устанавливаем оборудование, средства связи, программное обеспечение, компьютеры и так далее", - отметил он.

"Вы достаточно последовательно занимаетесь государственной наблюдательной сетью, устанавливаете метеостанции, в том числе в новых регионах - в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях", - оценил Мишустин. По мнению главы кабинета министров, "крайне важно, чтобы у жителей этих регионов был точно такой же доступ к информации Росгидромета, как и у жителей других субъектов Российской Федерации".