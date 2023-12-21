В Сыктывкаре выпала треть месячной нормы осадков

Температура воздуха приблизилась к рекордным значениям

СЫКТЫВКАР, 21 декабря. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала с начала этой недели в столице Республики Коми, а температура воздуха приблизилась к рекордным значениям, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"В Сыктывкаре с начала этой недели выпала треть месячной нормы осадков. Температура выше климатической нормы на 10 градусов, она приблизилась к абсолютным максимальным значениям. Так, 20 декабря температура в Сыктывкаре достигла 0 - минус 0,2 градуса, что близко к рекорду от 20 декабря 1936 года - плюс 1,5 градуса", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМИС Коми Ольга Козак.

22 декабря в столице региона ожидается днем до плюс 1 градуса. Рекорд этого дня удерживается с 22 декабря 1981 года, когда воздух прогрелся до 2,5 градуса тепла. 23 декабря в Сыктывкаре прогнозируется до плюс 2 градусов тепла, что, возможно, побьет предыдущий рекорд дня от 2003 года, когда температура достигла плюс 1,7 градуса.

Потепление принес в регион атлантический циклон. Вместе с оттепелью пришли снегопады с метелями и усилением ветра.