СФ уже начал работу над поручением Путина по уравниванию участников СВО в вопросе льгот

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что законодательная деятельность, касающаяся специальной военной операции в целом и защиты участников СВО и их семей в частности, является для СФ приоритетной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина уравнять всех участников СВО в вопросе получения льгот и различных мер поддержки уже прорабатывается, первые законопроекты могут быть рассмотрены в январе 2024 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Это поручение президента уже начало отрабатываться. Председатель правительства Российской Федерации [Михаил Мишустин] дал команду министерствам и ведомствам соответствующим", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что последнее слово в этом случае остается за Министерством обороны РФ и социальным блоком правительства, однако профильные комитеты Совета Федерации уже активно подключились к взаимодействию с ними. "И я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть", - заключила председатель СФ.

По ее словам, законодательная деятельность, касающаяся специальной военной операции в целом и защиты участников СВО и их семей в частности, является для Совета Федерации приоритетной. Матвиенко назвала эту тему "чувствительной и важной", отметив при этом, что она подразумевает под собой не столько материальный, сколько моральный аспект, и дает понимание, "что все защитники Отечества равны и ко всем государство относится с глубоким уважением, понимая, какую великую миссию они выполняют по защите России".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что все участники специальной военной операции и их семьи должны получить равные гарантии. Глава государства отметил, что права бойцов, которые заключали контракты не с государством, должны быть восстановлены.