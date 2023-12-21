В России отметили более 400 опасных природных явлений в 2023 году

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что оправдываемость краткосрочных прогнозов повысилась до 96,7%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число отмеченных метеорологами опасных природных явлений за 11 месяцев 2023 года составило 425. Наблюдается их рост, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Оправдываемость краткосрочных прогнозов у нас повысилась до 96,7%, а штормовых предупреждений - до 96%. Вместе с тем мы постоянно наблюдаем рост опасных природных явлений, которые наносят ущерб экономике и гражданам Российской Федерации. Если в 1990-2000-х годах в год таких явлений фиксировалось 200-250, то сейчас 300-400 в год, а за 11 месяцев этого года зарегистрировано уже 425 опасных явлений", - заявил Шумаков.

По его словам, также растет и заблаговременность предупреждений о таких погодных явлениях. Так, о тайфуне "Ханун" в Приморском крае предупреждение вышло за шесть суток, благодаря чему спасатели смогли подготовиться к чрезвычайной ситуации.

"По-прежнему, несмотря на санкционные ограничения, мы остаемся в пятерке лидеров служб в мире по качеству прогнозирования. 2022 год мы закончили весьма успешно. Выполнили все запланированные мероприятия в полном объеме. Показали ощутимый экономический эффект для экономики страны в размере 66,2 млрд рублей. Это почти на 4 млрд рублей больше, чем в предыдущем, 2021 году", - добавил глава ведомства.