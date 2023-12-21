В Петербурге поддержали установку мемориальной доски в память о филологе Людмиле Вербицкой

Памятная плита появится на Университетской набережной города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Мемориальная доска в память об ученом-филологе, президенте Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмиле Вербицкой (1936-2019) появится на Университетской набережной города. Проект соответствующего постановления поддержали в первом чтении депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Проектом постановления законодательного собрания "Об установке мемориальной доски Л. А. Вербицкой" предлагается согласиться с представлением губернатора Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Людмиле Алексеевне Вербицкой на лицевом фасаде здания по адресу: Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 7-9-11, литера В", - сказал, представляя документ на пленарном заседании, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания Юрий Авдеев.

Людмила Вербицкая, филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой в истории университета женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.