Матвиенко заявила, что сенаторы активно поддерживают развитие русского языка в СНГ

Председатель Совфеда подчеркнула, что государство "не должно на это жалеть деньги"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы активно поддерживают продвижение русского языка на пространстве СНГ, эта работа будет продолжена в следующем году, когда РФ будет председательствовать в Содружестве. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно же, с завершением Года русского языка работа не остановится. <…> Я считаю, что государство не должно на это жалеть деньги, а, наоборот, [должно] усиливать финансовую составляющую. Поэтому точно будет работа продолжаться, сейчас формируется окончательный план мероприятий председательствования России в СНГ и, конечно, русскому языку там будет отведен большой содержательный раздел", - сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации уточнила, что в Год русского языка как языка межнационального общения было сделано многое. В частности, была учреждена международная организация по русскому языку, создание которой одобрили все главы государств стран СНГ. По словам Матвиенко, деятельность этой организации в ближайшее время начнет активно разворачиваться.

"Что касается роли русского языка, <…> это чрезвычайно важное значение во всех смыслах, срезах, и мы последние годы стали не просто призывать: "Надо сохранить русский язык как язык межнационального общения", мы начали конкретными форматами это поддерживать и по линии министерства иностранных дел, Россотрудничества, и по линии парламента. Это строительство на пространстве СНГ русских школ с преподаванием на русском языке, это и обеспечение учебниками на русском языке, не только русский язык и литература, но и предметы различные. Это обучение учителей русского языка, повышение их квалификации и так далее", - добавила Матвиенко.

В странах СНГ 2023 год был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. На прошедшем в середине октября 2022 года саммите СНГ главы государств поддержали инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, а также утвердили ее концепцию. Следующий, 2024 год, в СНГ объявлен Годом волонтерских движений.