Разбирательство по делу о геноциде в Курской области в годы войны отложили до 17 января

В пресс-службе судебной системы области отметили необходимость уточнить количество жертв с учетом последних исследований и показаний свидетелей

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Курский областной суд отложил разбирательство по делу о признании факта геноцида на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны до 17 января 2024 года для уточнения количества жертв оккупационного режима на территории региона с учетом последних исследований и показаний свидетелей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

"Судебное разбирательство отложено до 17 января 2024 года", - говорится в распространенном сообщении.

На заседании 21 декабря заместитель начальника гражданско-судебного отдела прокуратуры Курской области Ольга Долгинцева ходатайствовала об отложении судебного разбирательства для получения архивных справок о демографических потерях мирного населения, показаний свидетелей об изменении территориальных границ Курской области после 1944 года. Курский областной суд ходатайство удовлетворил. Для установления точного числа жертв оккупационного режима проведут демографические расчеты, необходимые для подготовки экспертного заключения.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокурор Курской области 1 ноября направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории области.

Оккупация региона

В 1941-1943 годы регион был оккупирован немецко-фашистскими войсками и их союзниками, действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержали мирных жителей, в том числе женщин и детей. Места заключения в большинстве своем являлись фильтрационными пунктами, узников отправляли на тяжелые работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали. Только в Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тыс. человек, убито свыше 1 тыс. пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тыс. человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз.

В Курской области оккупантами было сожжено 157 сел. Всего за период оккупации Курской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных, из них свыше 38,7 тыс. вывезено в Германию. Актуальный размер материального ущерба, причиненного региону, превышает 23 трлн рублей.