В одном из сел Омской области ввели карантин по бешенству

Количество очагов заболевания достигло 30

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Очаг бешенства зарегистрировали в селе Бакшеево Тевризского района Омской области, введен карантин, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Количество очагов этого заболевания, от которого в ноябре в регионе впервые с 2004 года погиб человек, достигло 30, что в шесть раз больше показателей 2022 года.

"На территории села Бакшеево Тевризского района зарегистрирован новый очаг бешенства. Вирус выявлен у лисы по результатам вирусологического исследования биоматериала. На территории введен карантин, проводятся мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации заболевания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году в Омской области зарегистрировано уже 30 очагов бешенства. За весь 2022 год их было выявлено всего пять.

15 ноября региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случае гибели человека от бешенства в Колосовском районе. Мужчину 10 октября укусила собака, но он не обратился к медикам. 31 октября его доставили в больницу, был начат курс антирабических прививок, который из-за позднего обращения не имел эффекта.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.