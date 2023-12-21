В Томске открыли новый хирургический корпус онкодиспансера

В здании будут оказывать 53 вида медицинской помощи

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Хирургический корпус томского онкодиспансера начал прием пациентов 21 декабря, а перевод в него всех пациентов планируют завершить в январе. Новый корпус позволит закрыть потребность в специализированном лечении во всем регионе и принимать пациентов из соседних областей, рассказал журналистам во время открытия главврач областного диспансера Максим Грищенко.

"[Корпус] позволит нам снять проблему лечения хирургических пациентов в области полностью. Причем даже мы планируем и ожидаем, что будет большой приток пациентов из соседних областей. Они и так к нам едут всегда, будет только больше. Специализированная онкологическая помощь полного цикла будет. Здесь территориально - непосредственно в этом корпусе и соседних - мы будем оказывать всю необходимую помощь: поликлиническую, диагностическую, хирургическую, химиотерапию, лучевую терапию", - сказал Грищенко.

По его словам, в корпусе будут оказывать 53 вида медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Планируется проводить более 3 тыс. таких операций, в том числе в интегрированных оперблоках с современной техникой. Она позволяет врачам получать картинки в 3D и в 4К, поддерживать климат-контроль, а также обмениваться в режиме реального времени данными и картинками с коллегами из других регионов и стран. Это же позволит проводить дистанционное обучение и повышение квалификации.

"В первую очередь, это хирургический корпус, в нем будет поликлиника - одна из баз поликлинических. Здесь 10 кабинетов с приемом узких специалистов, в которых будут трудиться порядка 30 врачей-онкологов. Второй этаж - диагностический: отделение УЗИ, эндоскопии и рентгенологии. А все остальное выше - это только хирургическая часть. По проекту было 120 коек, но мы уже сейчас прогнозируем, что будет 140 хирургических коек. Семь операционных и целый этаж реанимации", - сказал Грищенко.

В корпусе будут работать 80 врачей и 170 других медработников, почти все вакансии закрыты. Поликлиническое отделение уже начало прием пациентов. "Уже в этом году мы сделаем несколько операций", - сказал главврач, отметив, что переход к полноценной работе в новом корпусе - "это небыстрый процесс, и самое главное, не нарушить тот механизм, который существует", поэтому корпус будут загружать поэтапно. "Думаю, что за январь [из областной клинической больницы] сюда полностью переедем", - сказал он.

Хирургический корпус онкодиспансера строился по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект состоит из стационара на 120 коек и поликлинического отделения мощностью 200 посещений в смену. Стоимость строительства и оборудования составила 3,4 млрд рублей. Корпус планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Затем сроки отложили до июля 2022 года. За срыв сроков подрядчика оштрафовали на 13,5 млн рублей. Летом 2022 года возбудили уголовные дела из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию.