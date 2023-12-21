В Испании предложили выплатить до €100 тыс. жертвам домогательств в церкви

Юридическая фирма Cremades & Calvo Sotelo выступила с инициативой о создании первоначального фонда в размере €50 млн для покрытия расходов на компенсации

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Юридическая фирма Cremades & Calvo Sotelo предлагает выплатить компенсацию пострадавшим из-за домогательств в католической церкви в размере от €6 тыс. до €100 тыс. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, это одна из рекомендаций фирмы по итогам расследования, которое провели по запросу Испанской епископальной конференции. Отмечается, что компания также предложила создать первоначальный фонд в размере €50 млн для покрытия расходов на компенсации. По данным фирмы, число подвергшихся домогательствам в церкви в разные годы составляет более 2 тыс. человек.

Ранее испанская католическая церковь заявляла о готовности выплатить финансовую компенсацию лицам, которые подверглись сексуальным домогательствам в религиозной среде.

В октябре местная пресса со ссылкой на уполномоченного по правам человека королевства Анхеля Габилондо сообщила, что, согласно опросу, около 1,13% нынешнего взрослого населения Испании, то есть примерно 440 тыс. человек, пострадали в результате сексуальных домогательств в католической среде в разные годы. Уточнялось, что 0,6% населения страны пострадали из-за домогательств со стороны священников или монахов, остальные - из-за действий мирян, которые работали в религиозных учреждениях.