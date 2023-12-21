В Калининграде в 2024 году намерены сдать два первых корпуса неокампуса "Кантиана"

Готовность объекта составляет 12%

ТАСС, 21 декабря. В Калининградской области два первых корпуса неокампуса "Кантиана" сдадут в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени И. Канта по итогам рабочей поездки в регион помощника президента России Максима Орешкина.

"Два первых корпуса рядом с улицей А. Невского, которые станут "витриной" нового университета, планируется сдать в 2024 году. В одном из них расположится приемная комиссия и многофункциональный центр для сотрудников и студентов. В другом - пространство для открытых лекций, презентаций, встреч - "БФУ Экспо", - отмечается в сообщении.

Как отметил ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров, строительная готовность всего кампуса составляет 12%. Завершены свайные работы, вынос и переустройство наружных сетей, работы по устройству фундамента, активно возводятся конструкции первых и вторых этажей, частично начали отделку корпусов. "До конца 2024 года все "коробки" корпусов будут возведены. Кампус станет новой средой для жизни, новым университетом, где одномоментно смогут находиться 8 тыс. человек. "Кантиана" строится с учетом приоритетов Калининградской области. Фокус направлен на развитие медицины, IT, инженерии, педагогики, химии и так далее. Сегодня также погружены в проектирование библиотеки - это будет оригинальный объект мирового уровня, станет ядром гуманитаристики вуза и региона", - сказал он.

"Новый кампус "Кантиана" выгодно отличают нестандартные архитектурные и дизайнерские решения. Это по-настоящему новая среда для развития не только вуза, но и региона. Важно "обрасти" партнерской сетью и найти заинтересантов для развития каждого объекта. Отмечу высокие темпы строительства. Примечательно, что первые корпусы, которые являются витриной вуза, возможно, заработают к новому учебному году. Одна из главных задач неокампуса - создать все необходимые условия для учебы и всестороннего развития студентов, а также стать точкой притяжения для молодежи из других регионов и стран", - цитируют в сообщении Орешкина.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что стройка студенческого "города в городе" - крупный и важный проект для региона. Вуз обеспечивает до четверти миграционного притока в Калининградскую область и новый кампус позволит повысить привлекательность, закрепить статус динамичного развивающегося, инновационного и современного региона, где создают лучшие условия для студентов, педагогов и исследователей не только из российских регионов, но и дружественных стран. "Мы глубоко погружены в проект неокампуса, как содержательно, так и финансово", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

В неокампусе будут сосредоточены три крупных кластерных блока: Медбио, Институт высоких технологий и Высшая школа философии и социальных наук. В дополнение к имеющимся и расположенным рядом построят два комфортных общежития на 2,5 тыс. мест. Помимо жилых помещений, здесь будут коворкинги для подготовки к учебе, занятий творчеством и реализации социальных проектов. Завершить строительство объекта планируют в конце 2025 года.