В парке "Зарядье" пройдут Дни Подмосковья

В частности, гости мероприятия смогут принять участие в викторине "Кто хочет стать туристом Города С.?", которая будет проходить на стойке городского округа Серпухов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дни Московской области пройдут с 22 по 24 декабря в парке "Зарядье" в рамках проекта "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". Гости смогут познакомиться с туристическими направлениями региона, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма области.

"Дни Московской области пройдут с 22 по 24 декабря в парке "Зарядье". Мероприятие организовано в рамках совместного проекта "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия", который летом запустили Министерство культуры и туризма Подмосковья и Комитет по туризму города Москвы. Гостей парка "Зарядье" ждет презентация насыщенной культурно-развлекательной программы проекта "Зима в Подмосковье" 2023-2024, посетители узнают интересные факты о Московской области и, в частности, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что гости мероприятия смогут принять участие в познавательной викторине "Кто хочет стать туристом Города С.?", которая будет проходить на стойке городского округа Серпухов. На стойке Зарайска состоится интерактивная дегустация, где можно познакомятся с разнообразными вкусами коврижек, послушать увлекательные истории о географических открытиях и тайных свойствах специй, попробовать угадать запахи настоящих и синтезированных ингредиентов. Музейно-выставочный комплекс Волоколамский кремль подготовил для гостей "Зарядья" историческую викторину, сотрудники музея расскажут о знаковых событиях и местах города Волоколамск, самых интересных туристических объектах.

В пресс-службе подчеркнули, что Москва и Подмосковье активно разрабатывают совместные туристические проекты с целью увеличения роста перекрестного турпотока. Так, проект "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия" включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов.