Первый в России парк семейного отдыха по мотивам мультсериала "Фиксики" откроется в январе

Генеральный директор "Фиксипарка" Олег Гомбожапов отметил, что развлекательная часть парка будет сочетаться с образовательной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первый в России парк семейного отдыха по мотивам анимационного сериала "Фиксики" откроется в январе на территории "Центрального детского магазина на Лубянке" в Москве, передает корреспондент ТАСС с технического открытия парка.

"Сегодня нам вдвойне приятно открывать двери "Фиксипарка", потому что именно в декабре "Фиксики" отмечают свой день рождения. <...> Мы хотим, чтобы "Фиксипарк" в январе открыл свои двери не только для москвичей, но и для гостей города. Чтобы это стало центром силы и притяжения семейной аудитории, чтобы парк стал местом семейного отдыха", - сказала генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина.

В беседе с журналистами она отметила, что целевая аудитория нового парка будет совпадать с аудиторией мультсериала. "Фиксики" - флагманский проект, который знают все дети. Парк метражом порядка 2 тыс. кв м - достаточная задача для того, чтобы он был камерным, технологичным, неоновым и полностью соответствующим тому, чтобы дети занимались творчеством, изобретательством и еще с научной точки зрения какие-то вещи могли для себя открывать. Очень рассчитываем на то, что это не последнее открытие парка, но то, что это эксклюзивный первый и самый масштабный - это точно", - сказала гендиректор "Рики".

Как пояснили в пресс-службе компании, основная задумка проекта - погрузить юных гостей парка и их родителей в мир фиксиков - маленьких героев, которые могут жить в машинах и приборах, отлично разбираются в технике и могут дать полезный совет. "Фиксипарк" включает тематический парк с аттракционами: от интерактивных игр, где дети помогают фиксикам в их повседневных делах, до многоуровневых лабиринтов, а также территорию для детских праздников и мастер-классов, площадку для дискотеки и фирменный магазин.

Развлекательная часть парка будет сочетаться с образовательной. "У нас планируется много разных программ, будут обучающие развивающие программы, мастер-классы, которые всегда привлекают детей, потому что они всегда сразу видят результат, узнают что-то новое. Более того, нам удалось создать несколько уникальных локаций, которые, используя традиционные механики - прыгать, бегать, лазать и вести активный отдых, также рассказывают, например, об устройстве лазеров, о силе тока и так далее. Надеемся, что это позволит создать более интересный формат, нежели чем просто активити-парк", - сказал журналистам генеральный директор "Фиксипарка" Олег Гомбожапов.

О сериале

Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году, с тех пор вышли более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал продали в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру - свыше 25 млрд. Летом 2020 года проект "Фиксики" анонсировал крупнейшую в своей истории международную сделку по приобретению прав на четвертый сезон сериала китайской компанией Tencent Video. С 2020 года проект принадлежит группе компаний "Рики" и производится анимационной студией "Аэроплан".