Московский зоопарк помог затопленному при шторме херсонскому сафари-парку

В первый день работы специалистам удалось обследовать часть животных и оказать некоторым неотложную помощь

ГЕНИЧЕСК, 21 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк оказал срочную помощь херсонскому сафари-парку в Стрелковом на Арабатской стрелке, многие вольеры которого были залиты водой при шторме в ноябре, сообщил в своем Telegram-канале зоопарк.

"Зоологи и ветврачи Московского зоопарка [прибыли в Херсонскую область], чтобы оказать необходимую помощь животным. Приезд был инициирован региональным отделением партии "Единая Россия" и лично ее секретарем - сенатором Игорем Кастюкевичем", - говорится в сообщении.

В составе группы специалистов Московского зоопарка, в частности, приехали заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов, главный ветеринарный врач зоопарка Дмитрий Егоров и другие. В первый день работы удалось обследовать часть животных, некоторым оказать неотложную помощь.

"В рамках визита ветеринарные специалисты Московского зоопарка провели лечебную обрезку копыт у пони и ослов, обследовали верблюдов на предмет дерматологических заболеваний и планово витаминизировали. Также у леопарда была осмотрена ротовая полость на предмет проблем с зубами", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Уточняется, что зоологи и ветврачи пробудут еще несколько дней, чтобы обследовать как взрослых особей, так и детенышей. От Фонда национальной природы владельцам зоопарка передали лекарства, приобретенные на пожертвования от граждан России.

Ноябрьский ураган

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

В Херсонской области из-за ураганного ветра без света остались почти 100 населенных пунктов, были подтоплены участки дороги на Арабатской стрелке. Спасатели откачали более 1 тыс. куб. м воды из затопленного сафари-парка, часть животных погибла при шторме, но остальных удалось спасти - это тигры, еноты и другие обитатели.