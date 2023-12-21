В Москве утвердили планировку территории у МЦД-3 от станции Рижская до реки Яузы

В частности, проект предусматривает реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Планировку территории возле МЦД-3 от станции Рижская до реки Яузы, а также план строительства городского вокзала Митьково утвердили в столице. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Утверждена планировка еще одной прилегающей к МЦД-3 территории. Работы пройдут на участке от станции Рижская до реки Яузы. Проект предусматривает: строительство современного городского вокзала МЦД-3 Митьково, реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети", - написал мэр.

Он добавил, что также планируется возведение надземного перехода через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка. "Будут построены гостиница и общественно-деловой объект общей площадью 135 тыс. кв. м", - заключил Собянин.