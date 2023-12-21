В Петербурге перекроют въезд на ЗСД для строительства Витебской развязки

Ограничения будут действовать в ночь с 24 на 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Въезд на Южном участке ЗСД в Петербурге перекроют для строительства Витебской развязки в ночь с 24 на 25 декабря, также будет ограничено движение по полосам с 22 на 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (концессионер и оператор диаметра).

"В связи с производством работ по строительству Витебской развязки с 23:00 24 декабря до 06:00 25 декабря закрывается въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД Север", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что вводятся ограничения движения по основному ходу с 23:00 22 декабря до 06:00 23 декабря. Будет ограничено движение по двум полосам слева на основном ходу при движении от Благодатной улицы к набережной реки Екатерингофки. Информация будет доводиться с помощью установки специальных знаков и информационных щитов. Места производства работ будут обозначены специальными сигнальными средствами.

О "Западном скоростном диаметре"

ЗСД - платная внутригородская многополосная скоростная магистраль Петербурга протяженностью 46,6 км. Она была построена и эксплуатируется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном с Санкт-Петербургом. Это первая современная платная дорога в России. Количество транзакций здесь достигает более 100 млн за год и до 400 тыс. в сутки.

Проект реализует ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), входящее в "ВТБ инфраструктурный холдинг". Владение МСС обеспечивает ООО "Холдинг МСС". Соглашение государственно-частного партнерства, заключенное МСС в 2012 году с Санкт-Петербургом и АО "Западный скоростной диаметр", предусматривает финансирование и строительство центрального участка магистрали и эксплуатацию всей трассы в течение 30 лет.