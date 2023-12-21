Многопрофильный медцентр в Мариуполе может заработать 1 января 2024 года

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что учреждение имеет 11 операционных и оснащено необходимым оборудованием

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассчитывает, что многопрофильный высокотехнологический медицинский центр в Мариуполе начнет принимать пациентов с 1 января 2024 года.

"Вчера мы получили лицензию на медицинскую деятельность. Центр не просто сдан со строительной точки зрения, но все технологии налажены медицинские, собран коллектив медицинский, который начинает работать уже в ближайшие дни. И с 1 января, мы надеемся, мы сможем уже помогать. Действительно, готовность полная", - сказала она в эфире Первого канала.

Скворцова отметила, что новый медицинский центр оснащен всем необходимым оборудованием, имеет 11 операционных и является уникальным. "Мы можем судить по четырем новым регионам. В четырех новых регионах аналогий нет. Этот центр действительно суперсовременный и высокотехнологичный. Он будет работать для населения и четырех новых регионов, и всего юга России, и других [регионов России]", - заключила глава ФМБА.

В июле 2022 года Путин поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. Стройка началась осенью 2022 года.