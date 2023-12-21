Власти Москвы: продление салатовой ветки метро на север возможно, но пока не нужно

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, необходимость продлить Люблинско-Дмитровскую линию на север может появиться через 10-15 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Необходимость продлить Люблинско-Дмитровскую линию московского метрополитена на север может появиться через 10-15 лет. Техническая возможность для этого уже есть. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".

"Но сейчас в планах города этого (продления салатовой ветки до аэропорта Шереметьево - прим. ТАСС) нет. Да и такой необходимости тоже. Но вполне возможно, что лет через 10-15 она может появиться. Техническая возможность для продления линии, как я уже сказал, заложена", - сказал Бочкарев изданию, отвечая на вопрос о возможном продлении Люблинско-Дмитровской линии метро до аэропорта Шереметьево.

Заммэра уточнил, что расстояние от станции метро "Физтех" до аэропорта Шереметьево составляет около 20 км.