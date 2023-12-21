21 декабря, 16:21
Новый год и Рождество

К новогодним праздникам в Мелитополе смонтировали более 30 км гирлянд

© Александр Жадько/ ТАСС

На главную елку повесили более 1 км гирлянд

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Монтаж новогодних украшений в Мелитополе завершен, в этом году город украшают более 30 км гирлянд, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Главная елка Мелитополя уже украшена новогодними игрушками. На 22-метровую елку повесили более 1 км гирлянд. Завтра будем торжественно зажигать ее огни. На площади Победы появились арки со звездами. Главные магистрали города украсили светящимися гирляндами. В общей сложности по городу установлено более 30 км гирлянд", - сообщили в пресс-службе.

В администрации города отметили, что работы по монтажу новогодних украшений в городе завершены. 

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