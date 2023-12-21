Информация об угрозе взрыва в ТЦ "Райкин плаза" в Москве оказалась ложной

В торговом центре не обнаружили взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасных и взрывчатых веществ после анонимного сообщения об угрозе взрыва торгового центра "Райкин плаза" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация об угрозе взрыва ТЦ "Райкин плаза" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТЦ "Райкин плаза", расположенного по адресу: Шереметьевская улица, дом 6, строение 1. Эвакуация не проводилась, ТЦ работал штатно.