Рогозин заявил, что Бердянск может стать центром развития яхтенного и морского туризма

По словам сенатора от Запорожской области, морские маршруты туристических судов могли бы проходить до Керчи, далее - по южному берегу Кубани в сторону Абхазии, либо от побережья Крыма в сторону Турции

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Порт Бердянска в Запорожской области имеет потенциал для развития морского и яхтенного туризма после воссоединения региона с Россией и восстановления транспортного сообщения с Крымом. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

"Технические характеристики этого порта позволяют проектировать через него серьезные морские маршруты. Глубина причала и фарватер достаточны для того, чтобы в порт заходили и выходили большие корабли, в том числе и пассажирские туристические лайнеры. Я уверен, что в Бердянске можно сделать действительно красивую марину для яхт. Безусловно, надо делать паромные переправы, транспортные и туристические маршруты", - сказал Рогозин в интервью Запорожскому агентству новостей.

По его словам, морские маршруты туристических судов могли бы проходить до Керчи, далее - по южному берегу Кубани в сторону Абхазии, либо от побережья Крыма в сторону Турции.

Рогозин отметил, что сейчас регион перестал быть логистическим тупиком, которым он стал после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. "Сейчас построена прекрасная дорога в Крым через новые регионы, которая должна со временем обрасти маленькими мотельчиками и ресторанчиками. Нужны кемпинги. В этом плане из транспортного тупика мы вышли", - пояснил он.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что на 2024 год запланировано начало расширения дороги из Ростова-на-Дону в Крым через территорию новых регионов с двух до четырех полос. Также планируется строительство транспортных обходов город на этом маршруте, в частности, Мариуполя, через который сейчас следуют транзитный автотранспорт.

20 декабря на Дне Запорожской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что в 2024 году следует ожидать запуска морских пассажирских перевозок между Бердянском, портом Кавказ, Керчью и Приморском-Ахтарском.

В новость внесена правка (21:17 мск) - передается с уточнением во втором абзаце, верно - Запорожскому агентству новостей.