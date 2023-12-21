Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с инцидентом в поезде Тюмень - Адлер

Детский омбудсмен уточнила, что причины и обстоятельства гибели девочки выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы

ТАСС, 21 декабря. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на контроль ситуацию, произошедшую с группой детей из ЛНР в поезде Тюмень - Адлер.

"Держу на личном контроле ситуацию в Саратовской области. Среди госпитализированных детей тяжелых нет, их жизни ничто не угрожает. У некоторых ребят - симптомы ОРВИ, у части - подтвержден грипп А", - написала она в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что причины и обстоятельства гибели девочки выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы.