В Москве на Лефортовском мосту задерживаются трамваи

Маршрут временно изменили

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Задерживаются трамваи четырех маршрутов на Лефортовском мосту в Москве из-за сломавшегося на путях автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Лефортовском мосту (в районе остановки "Лефортовский мост") из-за автомобиля, сломавшегося на путях, задерживаются трамваи №4, 37, 43 и 50. Маршруты временно изменены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо трамваев работают автобусы - от остановки "Метро Сокольники" до остановки "Лефортовский мост".

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.