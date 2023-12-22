РБК: у двух россиян изъяли загранпаспорта из-за опечаток

В одном из случаев было неправильно напечатано имя, в другом - пропущена буква в названии города, сообщает издание

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заграничные паспорта изъяли у двух россиян на границе из-за опечаток в документах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциация туроператоров России Майю Ломидзе.

"Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай - опечатка в имени, второй случай - пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было", - сказала Ломидзе РБК.

Об изъятии

Единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических, начал действовать в России с 11 декабря. Закон устанавливает основания, при которых паспорт может быть изъят. Ими могут послужить подозрения, что он содержит недостоверные сведения, оформлен на основании подложных документов или признан непригодным. Также удостоверение могут изымать, когда оно предъявляется не его владельцем. Среди других оснований - невозврат паспорта после командировки или несдача на хранение, прекращение гражданства.

Решение по изъятию загранпаспорта может быть оспорено. Закон предполагает ведение общефедерального учета - банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов.