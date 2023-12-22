Между Сахалином и материком нарушено морское сообщение

Причиной стала непогода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в пятницу прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 22 декабря 2023 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 23 декабря 2023 года", - рассказали в министерстве.

Сейчас в Сахалинской области и в Хабаровском крае стоит облачная, но спокойная погода без осадков и ветра.