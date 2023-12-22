В Приамурье мэрию Благовещенска обязали исправить дефекты жилого дома 1908 года постройки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в Амурской области вынесла представление мэру Благовещенска для устранения нарушений в многоквартирном жилом доме 1908 года постройки. Здание имеет многочисленные дефекты, которые могут привести к его обрушению, сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокурором города в защиту жильцов дома в суд направлено исковое заявление с требованием о признании бездействия администрации г. Благовещенска незаконным и обязать межведомственную комиссию провести обследование дома на предмет его технического состояния", - говорится в сообщении. Также в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой мэру Благовещенска Олегу Имамееву внесено представление.

Прокуратура Благовещенска провела проверку по публикации СМИ о нарушениях жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме 1908 года постройки. Установлено, что в доме четыре квартиры, две из которых являются муниципальными. Также специализированной организацией в августе 2023 года по просьбе жителей проведено визуальное обследование дома, по результатам которого установлено, что он находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

Фундамент дома был поврежден в сентябре 2020 года. В июне 2023 года во время ливневого дождя дом был затоплен, в результате чего образовались провалы земли и прочие видимые разрушения. Срок эксплуатации дома истек более 50 лет назад, дом имеет многочисленные дефекты, которые могут привести к его обрушению.

По итогам проверки также выявлено, что администрация города в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещений, собственником которых является, их соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, не обратилась в межведомственную комиссию по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания. Иск, который направил прокурор Благовещенска, суд удовлетворил.