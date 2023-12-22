Количество дней приема документов на оформление увеличили

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Консульство КНР в Хабаровске снизило стоимость виз в страну, сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус в своем Telegram-канале по итогам встречи с генконсулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном. Также консульство увеличило количество дней приема документов.

"Господин Цзян Сяоян отметил тесное взаимодействие в сфере туризма, результатом которого стало отсутствие жалоб со стороны путешественников из КНР. <...> Консульство увеличило количество дней приема документов для оформления визы до четырех раз в неделю, также на 5% снижен тариф", - написала министр.

Китай для региона - одно из популярных туристических направлений. По последним данным, в страну выехало порядка 26 тыс. жителей Хабаровского края, сам субъект принял порядка 8,2 тыс. китайских туристов.

"Конечно, поток мог быть и выше, но фактически безвизовый канал со стороны Китая начал работать за две недели до закрытия речной навигации", - отметила Пунтус.

В основном туристы с обеих сторон пользуются летним речным маршрутом по Амуру Хабаровск - Фуюань, путь между городами занимает от полутора до трех часов в зависимости от судна. Популярны также автобусные туры через пункт пропуска Покровка - Жаохэ, есть и прямые рейсы из Хабаровска в Китай.