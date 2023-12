CNN: бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила его в домогательствах

© Photo by Richard Shotwell/ Invision/ AP

Как сообщает телеканал, инцидент якобы произошел в 2010 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Бывшая ассистентка Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила актера в домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно сведениям телеканала, Джонассон подала гражданский иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. По ее версии, инцидент якобы произошел в 2010 году в номере отеля в Атланте (штат Джорджия).

По данным CNN, иск также был подан против компании Дизеля One Race Production и против руководившей ей в то время сестры актера Саманты Винсент. Джонассон утверждает, что рассказала Винсент о домогательствах, после чего была уволена.

Согласно исковому заявлению, с которым ознакомился канал, бывшая ассистентка требует выплаты компенсации по $10 тыс. за каждое нарушение, а также компенсацию морального ущерба, размер которой не приводится.

Вин Дизель известен за свою роль в серии фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious). Он также является одним из продюсеров франшизы. В 2002 году за съемки в фильме "Форсаж" актер был удостоен премии канала MTV в номинации "Лучшая экранная команда". В 2014 году телеканал присудил Вину Дизелю и его коллеге Полу Уокеру победу в номинации "Лучший экранный дуэт" за роли в шестой части франшизы.