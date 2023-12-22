Казахстан и EASA подписали соглашение в области безопасности полетов

Как подчеркнули в Комитете гражданской авиации республики, соблюдение стандартов, в частности, "имеет решающее значение для обеспечения операционной совместимости"

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Авиационная администрация Казахстана и Европейское агентство безопасности полетов (EASA) подписали соглашение, направленное на приведение стандартов гражданской авиации республики в соответствие со стандартами Европейского союза. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана.

"При координации Министерства транспорта Республики Казахстан Европейское агентство безопасности полетов (EASA) и Авиационная администрация Казахстана подписали соглашение, которое позволит повысить стандарты безопасности в казахстанском секторе воздушного транспорта, улучшить эффективность регулирования, привести их в соответствие с международными стандартами и стандартами ЕС и использовать успешную модель EASA для достижения этих целей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В комитете подчеркнули, что соблюдение стандартов "имеет решающее значение для обеспечения операционной совместимости, последовательности и сотрудничества с мировым авиационным сообществом и странами - членами ЕС".