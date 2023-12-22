Собянин: более чем на 72 тыс. объектах в Москве установлены иллюминации

Гирлянды и инсталляции установили в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, рынках и магазинах, отметил мэр столицы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Гирлянды и инсталляции установлены в Москве более чем на 72 тыс. объектах бизнеса - торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, рынках и магазинах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новогодняя сказка в городе: гирляндами и инсталляциями украсили торговые центры, магазины и рестораны. <...> Особую атмосферу также добавляют украшенные здания. Иллюминация установлена более чем на 72 тыс. объектах столичного бизнеса - торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, рынках и магазинах", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что столица в 2023 году "как никогда преобразилась". По вечерам зажигаются миллионы огней на дорогах, в природных территориях, парках и создается ощущение праздника.