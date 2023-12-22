Володин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

По словам председателя Госдумы, от их профессионализма зависит энергетическая безопасность России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил энергетиков с их профессиональным праздником, отметив, что от их профессионализма зависит энергетическая безопасность России.

"Поздравляю с днем энергетика. Энергетический комплекс имеет стратегическое значение, важен для развития экономики и социальной сферы, укрепления промышленного и оборонного потенциала России", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он также подчеркнул, что "от компетентности и профессионализма работников отрасли, модернизации инфраструктуры, внедрения инновационных технологий во многом зависит энергетическая безопасность нашей страны, повышение качества жизни граждан, достижение национальных целей".

"Желаю успехов и всего наилучшего", - заключил Володин.

22 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности.

В новость внесена правка (09:52 мск) - уточняется ссылка во втором абзаце, верно - на сайте Госдумы.