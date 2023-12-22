В Финляндии Санта-Клаус отправился в рождественское путешествие

Чтобы успеть поздравить каждого, Санта каждый год преодолевает более 450 млн км

ХЕЛЬСИНКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Санта-Клаус, также известный в Финляндии как Йоулупукки, отправился в рождественское путешествие раздавать подарки. Соответствующую видеозапись распространила телекомпания Yle.

Рождественский волшебник вышел с мешком подарков из своего дома, сел в сани, запряженные оленями, и уехал. Финская телекомпания снимает эту рождественскую процедуру с 1960-х годов.

Санта каждый год преодолевает более 450 млн км, чтобы успеть поздравить каждого. Как гласит одна из легенд, у него есть огромный волшебный ключ, которым Санта замедляет ход часов и на своих оленях успевает объехать весь мир.