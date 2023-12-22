Нарышкин считает развитие в РФ шахматной культуры залогом будущих прорывов страны

Оно требует творческого и дисциплинированного ума, добавил председатель Российского исторического общества

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Развитие в России шахматной культуры является залогом будущих прорывов страны во многих других областях, требующих творческого и дисциплинированного ума. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории российских достижений в шахматах.

"Разумеется, разговор сегодня пойдет не только об истории российских достижений в шахматах, поговорим о популяризации шахмат среди учащейся молодежи, о тематических культурных проектах, среди которых, например, недавно вышедший на экраны документальный сериал "Россия на 64 клетках", - сказал он. - Уверен, что такие инициативы важны и востребованы, потому что развитие шахматной культуры в России - это залог наших будущих прорывов во многих других областях, требующих творческого и дисциплинированного ума".

Нарышкин подчеркнул, что Россия - одна из немногих, кто задает в шахматной культуре сегодня интеллектуальную моду.

В мероприятии также принял участие вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.