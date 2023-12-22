В Москве после комплексного мониторинга доработали 15% медсервисов ИИ

С начала 2023 года было проведено более 500 мониторингов и порядка 200 тестирований

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Столичные специалисты провели более 200 тестирований и 500 мониторингов с целью выявления ошибок в работе ИИ и их последующего исправления, по итогам проведенного анализа в 15% случаях сервисы ИИ были направлены на доработку. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С начала 2023 года было проведено более 500 мониторингов и порядка 200 тестирований, что в 1,5 раза больше аналогичных показателей прошлого года. В 2023 году в 15% случаях сервисы искусственного интеллекта, которые применялись для расшифровки различных медицинских снимков, были направлены на доработку по итогам комплексных мониторингов качества работы. В любом случае при описании снимков итоговое решение остается за врачом, но благодаря регулярному мониторингу специалистам доступны самые качественные и надежные решения", - сказала Ракова.

Она отметила, что с 2023 года столичным пациентам доступна новая медицинская услуга для анализа результатов профилактических маммографических исследований с применением искусственного интеллекта, в рамках территориальной программы ОМС.

Как добавил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, ежедневно врачи, ученые, инженеры, аналитики и управленцы центра работают над порядком применения, требованиям к результатам и оценке программных продуктов. Результатом всей этой работы становятся повышение качества работы нейросетей, научные публикации, монографии, национальные стандарты.

"Центр диагностики и телемедицины Депздрава обладает большой экспертизой в области медицины и информационных технологий - специалисты апробируют внедрение искусственного интеллекта в лучевую диагностику, разрабатывают проекты правил и стандартов его использования по конкретным клиническим сценариям. Эксперты организации создали матрицу зрелости, которая позволяет выбрать лучшие решения на рынке", - пояснила Ракова.

По ее словам, в рамках национальной системы Центр диагностики и медицины Депздрава Москвы получил разрешение на проведение клинических испытаний нейросетей в 2020 году. Кроме того, организация ведет исследования систем искусственного интеллекта в области медицины с целью их регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом, разработчики могут получить разрешение на использование своих разработок одновременно в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии. Это способствует ускоренному внедрению безопасных технологий в медицинскую сферу.