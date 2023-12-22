СФ перенес на полгода вступление в силу закона об оказании первой помощи

Нормы закона теперь вступят в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который в том числе откладывает на полгода срок вступления в силу закона, наделяющего Минздрав правом устанавливать порядок оказания первой помощи. Соответствующие изменения содержатся в законе, который продлевает на 2024 год полномочия кабмина принимать меры, направленные на снижение негативных последствий от зарубежных санкций на экономику РФ.

Закон, согласно которому требования к комплектации, размещению и использованию аптечек, наборов и комплектов для оказания первой помощи с применением медизделий и лекарств утверждаются Минздравом РФ, должен был вступить в силу с 1 марта 2024 года. Теперь нормы закона об оказании первой помощи вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Одобренный закон позволяет медицинским организациям использовать средства, полученные за оказанную медицинскую помощь, вне рамок программ обязательного медицинского страхования (ОМС). Изменения прописываются в законе "Об обязательном медицинском страховании в РФ". По действующим нормам медицинские организации обязаны использовать средства ОМС, полученные за оказанную медицинскую помощь, только в соответствии с программами ОМС. Новые нормы позволяют медорганизациям использовать такие средства по другим направлениям расходования, которые будут установлены территориальными программами госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи. Уточняется, что медорганизации смогут направлять средства на другие расходы только в случае, если они исполнили все обязательства по договорам на оказание и оплату медпомощи по ОМС в рамках базовой программы, а также если у них нет просроченной кредиторской задолженности или кредиторской задолженности по оплате труда.

Уточняется, что такие средства запрещается направлять на осуществление капитальных вложений в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, покупку недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и долей в уставный капитал организаций, а также на уплату процентов и погашение основной суммы долга по кредитам.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, одобренный закон позволит медорганизациям "использовать средства на оплату аренды жилья для врачей, медицинских работников". Он добавлял, что новые нормы позволят решить проблемы в том числе с арендой необходимого для медорганизаций оборудования.

Нововведение также продлевает до 2025 года период перехода медорганизаций к оказанию помощи на основе клинических рекомендаций. По действующим нормам такой переход должен был завершиться к 1 января 2024 года.

Продление переходного периода для населения новых регионов

Закон уточняет нормы пенсионного обеспечения жителей новых регионов РФ. Изменениями дополняется закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях новых регионов. По действующим нормам граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства могут обратиться за установлением и пересмотром пенсий и выплат, устанавливаемых к пенсии. При таких обращениях с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года пенсии и выплаты устанавливаются и пересматриваются с 1 марта 2023 года, но не ранее чем со дня возникновения права на соответствующую пенсию или выплату. Новые нормы дополняют закон, предполагая, что при обращении за установлением и пересмотром пенсий или выплат в период с 1 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года они устанавливаются или пересматриваются на 12 месяцев раньше дня поступившего обращения, но не ранее дня возникновения права на пенсию или выплату. При этом речь не идет о назначении или перерасчете размера дополнительного социального обеспечения.

Изменениями также дополняется закон об особенностях соцзащиты и соцобеспечения граждан, проживающих в новых регионах. Документы об установлении инвалидности, выданные гражданам РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, и срок действий которых истекает с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года, будут действовать до конца 2024 года. По действующим нормам они должны были утратить свое действие к 1 января 2024 года.

До конца 2024 года также продлевается период, в течение которого для получения обеспечения по обязательному соцстрахованию разрешается принимать документы об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности, выданные гражданам на территории новых регионов с 24 февраля 2022 года до 1 января 2024 года.

Закон продлевает период, в течение которого граждане, имеющие право обратиться за ежемесячной денежной выплатой, смогут получать ее с 1 марта 2023 года. По действующим нормам, для назначения такой выплаты граждане должны обратиться за ее получением в период с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года. Новые нормы продлевают этот период до 1 июля 2024 года.