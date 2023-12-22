СФ одобрил отсрочку на 3 года запуска госсистемы со статистикой преступлений

На 1 января 2027 года перенесут и начало предоставления в прокуратуру первичных статистических данных о состоянии преступности и их размещение в интернете Генпрокуратурой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о переносе на 1 января 2027 года срока ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

Речь идет о базе данных со статистикой преступлений. Изменения вносятся в закон, направленный на уточнение норм о государственном едином статистическом учете данных о состоянии преступности, а также в закон "О прокуратуре РФ".

По действующим нормам ГАС ПС должна была начать работу с 1 января 2024 года. С этого же момента федеральные госорганы должны были начать предоставлять в органы прокуратуры первичные статистические данные о состоянии преступности, а Генпрокуратура РФ - размещать официальную статистическую информацию в интернете.

Новые нормы устанавливают, что ГАС ПС начнет функционировать с 1 января 2027 года. Соответственно, на этот же срок переносится и начало предоставления в прокуратуру первичных статистических данных о состоянии преступности и их размещение в интернете Генпрокуратурой. Кроме того, в закон о прокуратуре вносится изменение, в соответствии с которыми создание, развитие и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы будут осуществлять Минцифры России совместно с Генпрокуратурой России.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, предлагаемый перенос срока, а также вовлечение Минцифры России в процесс создания и развития ГАС ПС "обусловлены необходимостью внедрения в эксплуатацию государственной системы, полностью отвечающей всем предъявляемым требованиям, в том числе в сфере информационной безопасности, а также значительным опытом, накопленным Минцифры России в осуществлении мероприятий по цифровизации государственных органов".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.