Суд признал законным решение оштрафовать Wikimedia Foundation на 5 млн рублей

Компания ранее отказалась удалить запрещенный контент

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы признал законным штраф Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", в размере 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел две апелляционные жалобы на решения мирового судебного участка №422 от 3 и 15 августа и постановил оставить их без изменения", - сказали в суде.

Согласно этим решениям, мировой судья назначил два штрафа Wikimedia Foundation на 3 млн и 2 млн рублей. Компания была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Причиной послужил отказ удалить информацию в статьях о событиях СВО.

В феврале компанию также оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей РФ. В апреле 2022 года тот же судебный участок оштрафовал Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале "Википедия" остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе специальной военной операции на Украине. В связи с этим Wikimedia Foundation будет маркироваться в поисковых системах как нарушитель российского законодательства.

Wikimedia Foundation, Inc. - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.