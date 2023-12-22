СФ одобрил закон об аттестации экспертов экологической экспертизы

Документ также запрещает инициировать ее проведение иноагентам и лицам с иностранным гражданством

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об обязательной аттестации экспертов государственной и общественной экологической экспертизы. Документ также запрещает инициировать ее проведение иноагентам и лицам с иностранным гражданством.

Так, закон устанавливает дополнительное требование к экспертам государственной и общественной экологической экспертизы - наличие аттестации. Она будет проводиться бесплатно специалистами Росприроднадзора. Закон предусматривает ведение реестров экспертов.

Порядок проведения аттестации экспертов, а также формирования и ведения реестра аттестованных экспертов установит Росприроднадзор по согласованию с Минприроды России.

Закон запрещает инициировать и проводить общественную экологическую экспертизу лицам, признанным иностранными агентами, лишенным в судебном порядке специального права, права занимать должности в сфере экологии и природопользования, признанным недееспособными, а также имеющим гражданство иностранного государства.

Кроме того, документом уточняется, что экспертиза проводится общественными объединениями и другими негосударственными некоммерческими организациями по инициативе граждан, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления. Организаторы общественной экологической экспертизы должны будут известить население о начале, сроке и результатах ее проведения.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен другой срок. В частности, нововведения об обязательной аттестации экспертов начнут действовать с 1 марта 2025 года, а новелла о привлечении к проведению общественной экологической экспертизы аттестованных в установленном порядке экспертов будет применяться с 1 сентября 2025 года.

Сроки экспертизы

Также сенаторы одобрили еще один закон, направленный на совершенствование правового регулирования проведения оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы. Документ сокращает сроки проведения экологической экспертизы с 2 месяцев до 42 дней.

Кроме того, документ исключает проведение повторной экспертизы в случае внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы. Например, если вносимые изменения не повлекут возникновения и (или) увеличения уровня негативного воздействия на окружающую среду.

Закон одновременно дает возможность внесения изменения в документацию в процессе проведения экспертизы с целью устранения замечаний экспертов. То есть параллельно можно будет проводить экологическую экспертизу и общественные обсуждения в отношении объекта. При этом результаты общественных обсуждений должны быть представлены заказчиком не позднее чем за 20 рабочих дней до окончания экспертизы. Также гражданам разрешается использовать портал госуслуг при проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы.