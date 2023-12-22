СФ одобрил закон о праве властей Севастополя штрафовать за нарушение правил парковки

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в городе в настоящее время сложилась сложная обстановка с парковкой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который позволяет властям Севастополя рассматривать административные дела о нарушении правил парковки.

Изменения вносятся в статью 23.79 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), где регламентируются полномочия органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по рассмотрению административных дел. Так, органу исполнительной власти Севастополя передается право рассматривать дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. Речь идет о несоблюдении требований о запрете остановки или стоянки транспортных средств, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. За такое нарушение предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в Севастополе в настоящее время сложилась сложная обстановка с парковкой, "количество квадратных метров площади проезжей части и количество зарегистрированных автомобилей давно уже сравнялось". Количество нарушений, связанных с парковкой автомобилей, в городе растет "и создает транспортный коллапс, а также негативно влияет на уровень обеспечения безопасного дорожного движения в Севастополе".

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, ежедневно необходимо перемещать на спецстоянку более сотни транспортных средств. Фактически же задерживается в среднем от 5 до 14 автомобилей, "что связано с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, задействованных при задержании транспортных средств". Как говорится в документе, наделение полномочиями властей города позволит "снизить нагрузку на УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, сократить административные издержки, что положительно скажется на оперативности реагирования на случаи совершения таких административных правонарушений, повысит эффективность борьбы с правонарушениями".

Кроме того, закон продлевает до 31 декабря 2024 года срок, в течение которого протоколы об административных нарушениях за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения могут составлять региональные власти. Перечень уполномоченных на это органов и их должностных лиц утверждает глава региона. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.