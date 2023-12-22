Астана и Москва обсудили сотрудничество в цифровом и транспортном развитии мегаполисов

По словам посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, Москва и Астана являются "бурно развивающимися мегаполисами со схожими задачами, которые стоят перед руководством городов"

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Участники делового форума "Умные города", который прошел в столице Казахстана, обсудили взаимодействие Астаны и Москвы в цифровом и транспортном развитии мегаполисов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Форум состоялся в рамках Дней культуры Москвы в Астане, в нем участвовали представителей правительства российской столицы, администрации столицы Казахстана и бизнес-сообществ.

"Мы имеем большой опыт работы с казахстанскими партнерами, прежде всего с Астаной и с Алма-Атой. Нам очень интересны решения, которые применяются в муниципальном хозяйстве крупнейших городов мира, особенно вопросы цифровизации городских сфер. На деловом форуме в столице Казахстана мы обсудили цифровые решения, креативные технологии, как сделать комфортной городскую среду, как развивать стартапы, использовать научно-технические достижения в интересах улучшения качества жизни в городе", - сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. По его словам, казахстанская сторона проявляет интерес к изучению московского опыта в развитии транспорта, модернизации социальной сферы, здравоохранении и образовании.

Как отметил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, Москва и Астана - это "бурно развивающиеся мегаполисы со схожими задачами, которые стоят перед руководством городов", и с похожими проблемами, которые должны решаться. "На этом фоне обмен мнениями, опытом, знаниями, технологиями и всем тем, что интересует наших специалистов по городскому хозяйству, очень востребован", - считает дипломат.

В свою очередь заместитель руководителя Астаны Евгений Глотов сообщил, что недавно делегация из столицы Казахстана посетила Москву для знакомства с работой системы здравоохранения. "Нам очень интересен опыт отдельных медицинских учреждений и в целом создания структуры оказания скорой медицинской помощи. Есть определенные наработки, которые мы бы хотели применить в нашей столице. Сегодня на форуме была презентация, касающаяся развития речного электротранспорта в Москве. Это нам тоже крайне интересно как с точки развития туристической инфраструктуры, так и создания альтернативного вида транспорта", - уточнил Глотов.