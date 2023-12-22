Премьер Белоруссии утвеждает, что страны ЕС затягивают сроки поставок медоборудования

Изначально позиционировалось, что любые санкции и ограничения не затронут гуманитарную сферу, медицину, заявил Роман Головченко

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Западные страны не соблюдают договоренности по поставкам в Белоруссию медицинских изделий, несмотря на заверения в том, что введенные против республики санкции и ограничения не будут касаться этой продукции. Об этом заявил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, посещая Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

"Скажу откровенно: мы наблюдаем серьезное, мягко говоря, затягивание при организации поставок медицинского оборудования из стран Евросоюза в Республику Беларусь. Хотя изначально позиционировалось, что любые санкции, ограничения не затронут гуманитарную сферу, медицину, лекарства, медицинские изделия. Это совсем не так", - отметил глава белорусского правительства, видеофрагмент высказываний которого распространил телеграм-канал пресс-службы Совмина.

По словам Головченко, "в этом (в срыве поставок медицинских товаров - прим. ТАСС) проявляется определенное двуличие соответствующих политикоформирующих кругов". "Потому что это - установки по политической линии", - сказал премьер. "Мы этот факт констатируем, и идем дальше. Конечно, надежда на наших медиков, ученых, что это направление будет только развиваться", - добавил он.

Головченко считает важным, что работа по созданию отечественных медицинских товаров и оборудования "была заблаговременно запланирована". "Вовремя разработали, нашли финансирование, помогло и Союзное государство, и бюджет [Белоруссии] помог. Получили результат самый важный - это здоровье детей и взрослых", - отметил премьер. "Если бы у нас этих спинальных систем, отечественных эндопротезов не было, то сегодня была бы совсем другая ситуация", - сказал глава правительства Белоруссии.