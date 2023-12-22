В регионы начали доставлять вакцины против кори, краснухи и паротита

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, препарат будет доступен для вакцинации в медучреждениях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доставка вакцины против кори, краснухи и паротита в российские регионы началась, она поступит в ближайшее время. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Более 367 тыс. доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и <...> введены в гражданский оборот. Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок - компания "Нацимбио" - начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты РФ", - сказал он на видеозаписи, распространенной пресс-службой Минздрава России.

Кузнецов пояснил, что в регионы препарат поступит в ближайшие дни. Он будет доступен для вакцинации в медучреждениях. По данным поставщика, очередная партия вакцины ожидается во второй половине января, добавил он. Также на следующей неделе ожидается поставка партии вакцины для профилактики кори и паротита, отметил Кузнецов.