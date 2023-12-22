Лавров поздравил Гусмана с избранием в президиум МПРК ЮНЕСКО

Как отметил глава МИД РФ, Россия была переизбрана в Международную гидрологическую программу и в Межправительственный комитет по биоэтике

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с избранием в президиум Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.

"В ноябре этого года, месяц назад, Россия была переизбрана в Международную гидрологическую программу и в Межправительственный комитет по биоэтике. По итогам выборов наши коллеги вошли в состав президиумов программы "Информация для всех" и Межправительственной программы развития коммуникации. Поздравляю с избранием Михаила Соломоновича Гусмана и Анастасию Валерьевну Паршакову", - сказал он на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международная программа развития коммуникации была учреждена в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты - ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых авторов XX века, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес.

Созданная при ЮНЕСКО специализированная программа остается и сегодня ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации помощи прессе. За годы своего существования МПРК направила на поддержку средств массовой информации более $100 млн, проспонсировав около 2 тыс. проектов в 140 странах.