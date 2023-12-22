Минприроды передало в новые регионы более 11 тыс. единиц техники и баков для отходов

По словам главы ведомства Александра Козлова, "обновление позволит наладить систему обращения с твердыми коммунальными отходами, повысить качество оказываемых услуг, не допускать возникновение стихийных и несанкционированных свалок"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. единиц техники и баков для отходов получили в 2023 году четыре новых российских региона. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"В 2023 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области для создания системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от Минприроды России получили мусоровозы, бункеровозы, бульдозеры, а также контейнеры и бункеры. Всего - более 11,6 тыс. единиц. Оборудование приобретено по национальному проекту "Экология". Соответствующую субсидию Минприроды России ранее направило Российскому экологическому оператору", - говорится в сообщении.

Так, ДНР получила более 4 тыс. мусорных контейнеров и 31 мусоровоз. Муниципальные предприятия ЛНР - 1,9 тыс. контейнеров и бункеров и 57 мусоровозов и бункеровозов. Последняя поставка из 12 бункеровозов и мусоровозов прибыла в регион в ноябре.

В ноябре Запорожская область получила заключительную партию мусоровозов - 19 единиц. Всего в регионе на службе 30 спецмашин. Кроме того, регион обеспечен 4 тыс. баков для сбора мусора. Херсонская область получила 1,5 тыс. мусорных баков, 30 бункеров, 32 специализированных автомобиля, в числе которых, кроме мусоровозов и бункеровозов, автомобиль УАЗ "Патриот", два бульдозера, два экскаватора, манипулятор, седельный тягач, трал.

"Новая техника пришла на смену изношенной и устаревшей. Такое масштабное обновление позволит наладить систему обращения с твердыми коммунальными отходами, повысить качество оказываемых услуг, не допускать возникновение стихийных и несанкционированных свалок", - заявил глава Минприроды Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.