Правительство Польши рассмотрит вопрос дальнейшего финансирования Польского телевидения

Совет министров страны рассмотрит вопрос перенаправления средств детям с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет министров Польши рассмотрит вопрос перенаправления средств, выделяемых на финансирование Польского телевидения, детям с онкологическими заболеваниями. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал президент страны Анджей Дуда.

"Хочу успокоить заинтересованных: вопрос Церковного фонда и перевода средств с TVP (государственный информационный канал - прим. ТАСС) на детскую онкологию мы обсудим в следующую среду на Совете министров", - говорится в публикации.

Ранее президент Польши назвал не соответствующим конституции решение нового правительства страны отправить в отставку руководство государственных СМИ. По словам Дуды, эти вопросы находятся в ведении специального совета, который был учрежден в 2016 году во время нахождения у власти правого правительства во главе с Матеушем Моравецким.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщала об акции протеста возле штаб-квартиры Польского телевидения, которую организовали сторонники бывшей правящей партии "Право и справедливость". Ее лидер Ярослав Качиньский объявил, что члены партии будут дежурить в здании Польского телевидения. По данным польских СМИ, государственный информационный канал TVP INFO остановил вещание, его онлайн-портал также недоступен для пользователей.

20 декабря новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати в рамках реализации принятого днем ранее Сеймом (нижней палатой парламента) постановления "О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати".

На прошедших 15 октября выборах в Польше победу одержали находившееся прежде в оппозиции "Гражданская коалиция" (ГК), движение "Третий путь" и партия "Левые", получившие большинство мест в Сейме. 13 декабря Дуда привел к присяге председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров.