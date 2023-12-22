В Москве почтили память конструктора Михаила Калашникова

На пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская прошла церемония возложения цветов к его памятнику

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Память конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова почтили в Москве. Церемония возложения цветов к его памятнику прошла в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Имя Калашникова будет жить в веках, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Наверно, на Земле сложно найти человека, который не слышал бы слово "Калашников" <...> Он создал не только автомат, а десятки изобретений, все время работал над совершенствованием разных видов оружия. Он говорил: "я - солдат, я сделал простое удобное оружие для солдат", - цитирует Мединского пресс-служба.

Своими воспоминаниями о Калашникове поделился присутствовавший на церемонии генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Михаил Тимофеевич Калашников всю свою жизнь посвятил служению Отечеству <...> И его любимая фраза была: "я создал свой автомат не для войны, а для защиты мира". Сегодня стрелковое оружие Калашникова - самое популярное в мире, армии более чем 100 государств имеют на вооружении автомат Калашникова", - сказал он.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года в возрасте 94 лет.