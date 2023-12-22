В Кишиневе объявили ЧП из-за очагов птичьего гриппа

Разводчикам птиц запретили выпас вблизи водоемов, на период ЧП также запрещены выставки и ярмарки животных, будет ужесточен контроль за торговлей мясом

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Кишинева объявили чрезвычайное положение из-за очагов птичьего гриппа в окрестностях города, а также других районах республики. Об этом информирует пресс-служба молдавской столицы в Telegram-канале.

"В Кишиневе объявлено чрезвычайное положение после обнаружения очага птичьего гриппа в стае лебедей на Гидигичском водохранилище", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов выявили еще несколько очагов заболевания в других районах республики.

Власти Кишинева запретили разводчикам птиц выпас вблизи водоемов, на период ЧП также запрещены выставки и ярмарки животных, будет ужесточен контроль за торговлей мясом. Сообщается, что ограничения будут отменены в течение 90 дней с момента выявления последнего случая заболевания.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.