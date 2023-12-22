В Луганске на Театральной площади открыли главную елку ЛНР

С наступающим Новым годом жителей республики поздравили Дед Мороз и Снегурочка

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Открытие главной елки Луганской Народной Республики (ЛНР) состоялось на Театральной площади города Луганска, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Дорогие луганчане, я искренне вас поздравляю с наступающим Новым годом! <…> Пусть старый год уносит все невзгоды, а новый год принесет нам процветание городу и мир", - сказала врио главы Луганска Яна Пащенко, выступая на Театральной площади города.

Глава горсовета Луганска Сергей Цемкало пожелал жителям республики, чтобы "следующий год стал годом победы, чтобы воссоединились семьи".

С наступающим Новым годом жителей республики также поздравили Дед Мороз и Снегурочка, после чего главная елка и луганская телебашня зажглись разноцветными огнями. Власти ЛНР также подготовили шоу фейерверков на Театральной площади Луганска.

Перед торжественным открытием елки для жителей выступили творческие коллективы республики.

Украшение главной елки

Замдиректора муниципального унитарного предприятия "Луганский комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" Нигина Соловьева рассказала ТАСС, что в этом году на украшение главной елки республики высотой 26,5 м - вместе с верхушкой в виде красной звезды - коммунальщики использовали почти в 2,5 раза больше элементов декора, чем в 2022 году. "Использовали 990 элементов декора. В прошлом году было 400", - сообщила она.

По ее словам, в этом году сотрудники "Зеленстроя" использовали новые элементы декора для украшения ряда скверов и парков города, а также улиц Луганска. В сквере имени Героев "Молодой гвардии" на нескольких деревьях впервые появилась гирлянда в виде "тающих сосулек" и новые уличные инсталляции. В парке имени Горького коммунальщики растянули свыше 800 м гирлянд, установили уличные иллюминации и украсили живую елку. "Живая елка упала вследствие урагана и сломалась, поэтому ее невозможно было пересадить, а выбрасывать - это было бы не по-хозяйски и нецелесообразно", - объяснила она.

Соловьева рассказала, что в 2024 году "Зеленстрой" планирует украсить новыми уличными иллюминациями одну из центральных улиц города - Оборонную, а также 4 парковых зоны, поскольку власти ЛНР намерены реконструировать их. "В следующем году у нас будет реконструировано очень много скверов и одна из самых главных улиц города - Оборонная, поэтому будет что-то с чем-то. То есть каждый реконструированный сквер он автоматически подразумевает под собой, что он будет в новогоднем убранстве, будет на что посмотреть", - сообщила она.